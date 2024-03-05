В столице установят новые и модернизируют действующие светофоры

Сейчас в Москве более 56 тысяч светофоров. В 2024 году Центр организации дорожного движения (ЦОДД) запланировал установку новых и модернизацию имеющихся светофоров по 270 адресам. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«В 2024 году мы обновим светофоры по 202 адресам: заменим оборудование, установим дополнительные секции, звуковые сигналы. Еще в 68 точках разместим новые объекты. Это аварийные участки, пешеходные переходы вблизи школ, больниц, парков, станций и метро и других мест притяжения. Новые светофоры появятся в каждом округе и сделают московские улицы удобнее и безопаснее. Это соответствует задачам, поставленным Мэром Москвы», — рассказал Максим Ликсутов.
Например, в Центральном административном округе светофор установят на пешеходном переходе у медицинского колледжа № 7 по адресу: Николоямская улица, дом 33, строение 1, где при пересечении дороги пострадал человек. Кроме того, здесь всегда много студентов и светофор будет обеспечивать безопасность.
Еще один светофор появится на пересечении Большой Грузинской улицы и Большого Тишинского переулка. Движение в этом месте четырехполосное, интенсивное, в 2022 году здесь при переходе дороги под колеса автомобиля попал ребенок. Рядом расположены банки, магазины, фитнес-центры и другие точки притяжения. Светофор поможет пешеходам пересекать проезжую часть безопасно, при этом для водителей движение не усложнится.
В Зеленоградском административном округе светофор установят по адресу: Сосновая аллея, корпус 704. Ранее там произошло несколько аварий со столкновением и наездом на пешеходов, было трое пострадавших. Чтобы избежать подобного, вблизи зебры решено сделать переход регулируемым.
В Западном административном округе светофор появится на дублере Рублевского шоссе, у дома 34, корпуса 1. Об этом просили местные жители. Рядом находится школа, детский сад, театральный центр, остановка городского транспорта. Чтобы дорога к ним стала безопаснее, пешеходный переход сделают регулируемым.
Помимо установки новых светофоров ЦОДД модернизирует действующее оборудование. Например, к существующим устройствам добавляют секции бело-лунного цвета, которые разрешают на перекрестке одновременное перемещение и поворот направо для автомобилей. Такой вариант экономит время всех участников движения. При этом использование бело-лунного сигнала не влияет на безопасность людей, но позволяет сократить время ожидания для пешеходов и велосипедистов.
Кроме того, на небольших улицах устанавливают светофоры уменьшенного типа. Их размер почти втрое меньше привычного, диаметр секции — 200 миллиметров вместо обычных 300. Подобные ноу-хау подходят для участков с неинтенсивным движением, они снижают визуальный шум и не портят городской облик. При этом уменьшенные модели светофоров выгоднее в производстве и эксплуатации. В 2024 году в столице их станет больше.