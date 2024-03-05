В столице установят новые и модернизируют действующие светофоры

Кроме того, на небольших улицах устанавливают светофоры уменьшенного типа. Их размер почти втрое меньше привычного, диаметр секции — 200 миллиметров вместо обычных 300. Подобные ноу-хау подходят для участков с неинтенсивным движением, они снижают визуальный шум и не портят городской облик. При этом уменьшенные модели светофоров выгоднее в производстве и эксплуатации. В 2024 году в столице их станет больше.