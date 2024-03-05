Мужчины из Хабаровска рассказали, какие безрассудные поступки совершали ради женщин

Женитьба, по мнению каждого четвертого мужчины, — самое безрассудное, что только им приходилось делать ради женщины. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (16+) приняли участие экономически активные мужчины из Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу SuperJob.