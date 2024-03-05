На первый весенний праздник в Челябинской области ударят 25-градусные морозы

На первый весенний праздник в Челябинской области ударят 25-градусные ночные морозы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что ночью 6 марта будет минус 6−11, в низинах — до 16 градусов; ночью 7 марта прогнозируется минус 18−23, на юге — до 12 градусов; ночью 8 марта ожидается минус 15−20, в низинах — до 25 градусов.
Днем в среду будет минус 1−6, облачно с прояснением, местами небольшой снег, на отдельных участках дорог будет наблюдаться гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, его скорость 2−7 м/с, локально порывы до 10 м/с.
Днем в четверг минус 4−9, ветер северо-западный, северный 3−8 м/с; в пятницу ожидается минус 3−8, ветер юго-западный 3−8 м/с, при переменной облачности без существенных осадков.
В Челябинске ночью 6 марта минус 8−10, 7 марта — 18−20, 8 марта — 17−19 градусов. Днем в среду прогнозируется минус 1−3, небольшой снег, четверг — минус 5−7, пятницу — минус 4−6, без существенных осадков.