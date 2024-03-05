На первый весенний праздник в Челябинской области ударят 25-градусные морозы

Днем в среду будет минус 1−6, облачно с прояснением, местами небольшой снег, на отдельных участках дорог будет наблюдаться гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, его скорость 2−7 м/с, локально порывы до 10 м/с.