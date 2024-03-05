Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В школах Молдовы начинают бороться с хулиганами: За что их с позором будут выгонять на улицу — полный список

В школах Молдовы начинают бороться с хулиганами.

Школьники могут быть отстранены от уроков или отчислены за нарушения дисциплины.

Согласно документу Минобразования, который должен быть утвержден кабинетом министров, предусмотрены следующие меры наказания за некорректное поведение:

— замечание с записью в дневнике ученика/электронном дневнике;

— выговор с записью в дневнике ученика/электронном дневнике;

— временное исключение с уроков;

— отстранение ученика на срок не более пяти рабочих дней, но не более 15 дней в течение учебного года;

— предварительное извещение о исключении;

— исключение с правом повторной записи в следующем учебном году, за исключением учеников десятых классов, которые будут проходить новый конкурс приема;

— исключение из лицея без права повторной записи в ту же учебное заведение;

— возмещение материального ущерба, причиненного его деянием учебному заведению в соответствии с законодательством.

Наказания будут применяться в зависимости от тяжести проступка, однако не ясно, как будет определен этот показатель.

Наказания будут сообщены ученикам и их родителям.

Наказанные ученики имеют право на психологическое консультирование.

образование