В школах Молдовы начинают бороться с хулиганами: За что их с позором будут выгонять на улицу — полный список

Школьники могут быть отстранены от уроков или отчислены за нарушения дисциплины.
Согласно документу Минобразования, который должен быть утвержден кабинетом министров, предусмотрены следующие меры наказания за некорректное поведение:
— замечание с записью в дневнике ученика/электронном дневнике;
— выговор с записью в дневнике ученика/электронном дневнике;
— временное исключение с уроков;
— отстранение ученика на срок не более пяти рабочих дней, но не более 15 дней в течение учебного года;
— предварительное извещение о исключении;
— исключение с правом повторной записи в следующем учебном году, за исключением учеников десятых классов, которые будут проходить новый конкурс приема;
— исключение из лицея без права повторной записи в ту же учебное заведение;
— возмещение материального ущерба, причиненного его деянием учебному заведению в соответствии с законодательством.
Наказания будут применяться в зависимости от тяжести проступка, однако не ясно, как будет определен этот показатель.
Наказания будут сообщены ученикам и их родителям.
Наказанные ученики имеют право на психологическое консультирование.