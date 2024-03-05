От повозки к трамваю — новый мурал в Краснодаре расскажет о развитии транспорта

В Краснодаре появится новый мурал, посвященный началу трамвайного движения в Краснодаре. Гигантская картина украсит ограду на пересечении улиц Московской и Красных Зорь.
На мурале будет изображена история развития общественного транспорта в городе: от повозки, запряженной лошадьми до современного трамвая.
Картину еще рисуют. В работе принимают участие как взрослые художники, так и юные краснодарцы.
Напомним, первый трамвай в Екатеринодаре встал на рельсы 10 декабря 1900 года. Движущиеся без лошадиной тяги вагоны вызывали у некоторых горожан удивление и даже страх. В регулярном трамвайном сообщении в городе было задействовано 10 вагонов, которые двигались они со скоростью 10 км/ч. Маршруты были короткими: от Городского сада до улицы Хакурате по улице Красной и от улицы Красной до вокзала Краснодар-1 по улице Екатерининской (Мира).