От повозки к трамваю — новый мурал в Краснодаре расскажет о развитии транспорта

Напомним, первый трамвай в Екатеринодаре встал на рельсы 10 декабря 1900 года. Движущиеся без лошадиной тяги вагоны вызывали у некоторых горожан удивление и даже страх. В регулярном трамвайном сообщении в городе было задействовано 10 вагонов, которые двигались они со скоростью 10 км/ч. Маршруты были короткими: от Городского сада до улицы Хакурате по улице Красной и от улицы Красной до вокзала Краснодар-1 по улице Екатерининской (Мира).