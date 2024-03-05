Петербуржцев возмутили электроциклы, оставленные на тротуарах

Петербуржцы удивились новому виду транспорта, оставленному на тротуарах города на Неве. На смену электросамокатам, с которым отношения вроде бы удалось законодательно урегулировать, пришли электроциклы. И водители, как возмущенно сообщили жители Северной столицы, спокойно разъезжают по пешеходной зоне. Об этом очевидцы рассказали в сообществе ВКонтакте «Центральный район за комфортную среду».