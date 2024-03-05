Полёты из Калининграда в Оренбург планируют возобновить в мае

«Выполнять их будет авиакомпания Nordwind на воздушных судах Boing 737 800. Прямые рейсы в самый западный регион России будут выполняться по средам и воскресеньям. Вылет из Оренбурга в 12:20, прибытие в Калининград в 13:20. Отправление из Калининграда в 14:20, прилет в Оренбург в 21:10. Время местное для каждого города. Продолжительность полёта — около четырёх часов», — говорится в сообщении. Продажа билетов уже стартовала.