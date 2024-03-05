Красноярцы могут стать контролерами ремонта дорог

В этом году в рамках национального проекта, инициированного президентом страны Владимиром Путиным, «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 42 улицы краевого центра.
Всем желающим стать общественными контролерами, необходимо прийти на встречу 6 марта в 18.00 на ул. Ленина, 49 (Общероссийский народный фронт). При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, сообщает мэрия.
На встрече контролерам расскажут о планах работ и задачах, которые ставятся перед общественниками. Там же можно будет записаться в команду, которая в дальнейшем будет работать непосредственно с заказчиками и подрядчиками, принимать участие в рабочих штабах на объектах и приемке работ.