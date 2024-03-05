Красноярцы могут стать контролерами ремонта дорог

На встрече контролерам расскажут о планах работ и задачах, которые ставятся перед общественниками. Там же можно будет записаться в команду, которая в дальнейшем будет работать непосредственно с заказчиками и подрядчиками, принимать участие в рабочих штабах на объектах и приемке работ.