Клеточные убийцы: ученые в Беларуси тестируют лечение рака новым способом

Ученые всего мира продолжают искать способы борьбы с онкологическими заболеваниями. Рак по-прежнему занимает второе место по смертности после сердечно-сосудистых заболеваний, и к 2050 году, по данным ВОЗ, число заболевших увеличится в два раза.
Ежегодно в Беларуси выявляют не менее 50 тысяч новых случаев рака. Чаще всего у жителей страны диагностируют рак толстой кишки, предстательной железы, легкого, молочной железы и различные гинекологические опухоли.
В стране разрабатываются лекарственные препараты для лечения онкопациентов, а производство новых может быть запущено уже в 2024 году.
Наравне с этим белорусские ученые успешно применяют терапию с помощью клеточного биоматериала.
Недавно в Институте биофизики и клеточной инженерии НАН завершились исследования по применению цитокин-индуцированных киллерных клеток в лечении рака почки и мочевого пузыря. А совсем скоро стартует проект по лечению рака поджелудочной железы.
Корреспондент Sputnik Екатерина Воробьева узнала об эффективности проведенных исследований и о том, как можно попасть в экспериментальную группу новой программы.
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Кто такие клетки-киллеры?
Человеческий организм — целая вселенная со своими правилами и законами. Когда с ним все в порядке, то внутренние механизмы работают слаженно и без перебоев. Так, в норме иммунная система обнаруживает опухолевые клетки и дает сигнал уничтожать их. В этом ей помогают цитотоксические Т-лимфоциты и естественные киллерные клетки.
В таких случаях помимо методов лечения онкологических заболеваний, описанных в стандартных клинических протоколах, на помощь приходит клеточная терапия.
В Институте биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси занимаются двумя типами биомедицинских клеточных продуктов на основе «киллеров» — естественными и цитокин-индуцированными киллерными клетками. С применением последних недавно завершились исследования по лечению рака почки и мочевого пузыря.
Суть этого метода заключается в том, что у пациента с онкологическим заболеванием берут из вены кровь, после чего в лабораторных условиях выделяют нужные клетки и добавляют к ним коктейль стимулирующих веществ — цитокины. Они на протяжении двух недель способствуют размножению «киллеров» и накоплению в них специальных белков- перфорина и гранзина, помогающих убивать опухолевые клетки. После двух недель полученный биомедицинский клеточный продукт вводят пациенту.
Следует отметить, что ученым потребовалось немало времени, чтобы подобрать необходимые условия для культивации киллерных клеток. Специалисты досконально изучали, в каком количестве нужно добавлять стимулирующие вещества, через сколько обновлять среду, как долго выращивать клетки.
«До того, как начать клинические исследования, мы проверяли в условиях ин витро (в пробирке — Sputnik), как клетки проявляют противоопухолевую активность. Мы смешивали киллерные клетки с опухолевыми клетками. У нас в Институте есть целый банк культивируемых клеток — разных типов опухолей. И мы анализировали, активны или нет цитокин-индуцированные и естественные киллерные клетки в отношении опухоли. Мы доказали, что они действительно нападают на опухолевые клетки и очень эффективно их убивают», — рассказал директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Андрей Гончаров.
Он отметил, что при лечении рака мочевого пузыря безрецидивная выживаемость в течение года в основной группе, где пациентов лечили стандартными методами в сочетании с клеточной терапией, составила 92%. В группе сравнения, где были использованы только стандартные методы, этот показатель был ниже почти в три раза — 33%. Что касается метастатического рака почки, то здесь эффективность оказалась немного ниже: 70% в группе клеточной терапии и 48% в группе сравнения.
В Институте подчеркивают, что все пациенты, кто попал на исследования, совмещали стандартное лечение с клеточной терапией. Каждый пациент получил минимум по три «клеточных» укола с интервалом в месяц-полтора. После того, как цикл клеточной терапии был завершен, их наблюдали в течение года.
«За это время у большинства пациентов не было выявлено метастазов, рецидива опухолевого процесса, то есть каких-то клинических проявлений того, что заболевание вернулось», — рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории иммунологии и вирусологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН Наталья Антоневич.
Рак поджелудочной железы
В лечении онкозаболеваний, помимо киллерных, еще используются дендритные клетки, которые сами не убивают «чужаков», а стимулируют собственный иммунитет больного на уничтожение опухоли. В Беларуси первым предложил использование дендритных клеток академик Леонид Титов. Воплотил эти идеи в жизнь его ученик, нынешний директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Андрей Гончаров.
«Изначально дендритными клетками лечили хронический гепатит B и туберкулез, а уже со временем перешли на онкологические заболевания. Первая инструкция, в которой описан метод лечения именно онкологического заболевания с использованием биомедицинского клеточного продукта, появилась в 2013, и это касалось рака молочной железы».
По его словам, самые хорошие результаты по применению дендритных клеток были получены в отношении рака поджелудочной железы. Так, трехлетняя и пятилетняя выживаемость пациентов увеличилась в два раза на фоне лечения дендритными клетками.
В этом году ученые решили запустить новый проект, совместив два типа клеток — дендритные клетки и цитокин-индуцированные киллерные клетки.
«Надеемся, что это даст еще больший эффект этой тяжелой группе пациентов, потому что пятилетняя выживаемость пациентов с раком поджелудочной железы на фоне стандартного лечения составляет всего 8−9%», — обратил внимание Гончаров.
Он отметил, что рак поджелудочной железы считается довольно агрессивным и диагностируется, как правило, на поздней стадии в ходе других оперативных процедур.
«Поджелудочная железа расположена таким образом, что окружена другими органами. И фактически, если уже начинается рост опухоли, то она очень быстро проникает в соседние органы и зачастую 30−40% пациентов вообще неоперабельны, то есть невозможно удалить опухоль полностью», — объяснил директор института.
Как принять участие в проекте?
Клиническое исследование по лечению рака поджелудочной железы будет проводиться на базе Минского городского клинического онкологического центра. Желающим принять в нем участие нужно обратиться в Институт биофизики и клеточной инженерии НАН. Пациенты должны соответствовать определенным критериям.
«Если человек нам будет подходить по критериям, мы включим его в проект и бесплатно проведем клеточную терапию. К слову, мы все онкологические проекты выполняем совместно с профессором Александром Викторовичем Прохоровым, то есть наших пациентов ведет один из лучших специалистов в стране», — уточнила Антоневич.
В Институте сообщили, что в рамках нового научного проекта планируется пролечить таким способом не менее 20 человек, но все будет зависеть от количества закупленных реагентов.
«Реагенты в последнее время подорожали существенно, раза в два-три. Сроки поставки увеличиваются из-за санкций недружественных стран. Поэтому, исходя из финансовых возможностей, мы стараемся провести лечение для как можно большего числа пациентов».
Он также отметил, что в Беларуси много внимания уделяется исследованиям, связанным с лечением меланомы. На протяжении нескольких лет в Институте разрабатывали методы получения генетически модифицированных дендритных клеток. В следующем году планируют запустить новые клинические испытания.
Пациенты из России, Европы и США
Следует отметить, что в Институт обращаются не только белорусы, но и иностранцы. По словам Гончарова, в Беларуси для них лечение более доступное по цене, нежели у себя на родине.
«К нам приезжают на лечение стволовыми клетками, в основном ими лечат суставы. Также востребовано лечение различных заболеваний нервной системы. Например, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз. Но в основном иностранцы обращаются с онкологическими заболеваниями», — рассказал Гончаров.
По его словам, больше всего пациентов приезжает из России, а также из Казахстана, США, Великобритании, Эстонии, Сирии, ОАЭ, Германии, Литвы, Латвии.
За последние пять лет значительно выросло количество пациентов, которым на базе Института проводят лечение с помощью клеточных продуктов. Если раньше это были единичные пациенты, то в 2023 году лечение получило более 250 пациентов, причем 20% из них были иностранные граждане.