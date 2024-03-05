Клеточные убийцы: ученые в Беларуси тестируют лечение рака новым способом

«До того, как начать клинические исследования, мы проверяли в условиях ин витро (в пробирке — Sputnik), как клетки проявляют противоопухолевую активность. Мы смешивали киллерные клетки с опухолевыми клетками. У нас в Институте есть целый банк культивируемых клеток — разных типов опухолей. И мы анализировали, активны или нет цитокин-индуцированные и естественные киллерные клетки в отношении опухоли. Мы доказали, что они действительно нападают на опухолевые клетки и очень эффективно их убивают», — рассказал директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Андрей Гончаров.