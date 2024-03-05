Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 2,1 процента

За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3501 человек с коронавирусом, что на 17,9% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 56 субъектах России, в том числе в 18 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.