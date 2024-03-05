Константин Хабенский и Михаил Пореченков выступят на параде семей в столице РТ

В пятницу, 15 мая, в Казани пройдет одно из масштабных мероприятий года — церемония «Да здравствует семья», которая будет включать шествие 500 пар. На мероприятии выступят первые лица России и республики, звезды российской эстрады и актеры, в их числе — актеры Константин Хабенский и Михаил Пореченков. А молодожены смогут зарегистрировать брак на площадке у Центра семьи «Казан» при участии мэра города Ильсура Метшина. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной мероприятиям в рамках Года семьи.
Как рассказала руководитель управления ЗАГС Казани Елена Студеникина, мероприятие пройдет в Международный день семьи. Сама церемония будет состоять из четырех блоков, в которых примут участие супруги-долгожители, семьи-династии, многодетные и молодые семьи.
«Через мультимедийные технологии зрителям расскажут истории пар, знакомство супругов, становление семей, ценности и традиции, а также секреты сохранения счастья. Все пары станут участниками большого шоу и выйдут на сцену со звездами страны», — анонсировала спикер и пригласила принять участие в параде всех желающих.
Напомним, в 2023 году в Казани поженились 11 тыс. 743 пары, а число разводов снизилось на 5,3% до 5005 случаев. При этом на протяжении пяти лет столица РТ удерживает один из лучших показателей по соотношению браков-разводов в городах-миллионниках Приволжского федерального округа.
Юлия Летникова.