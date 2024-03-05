Константин Хабенский и Михаил Пореченков выступят на параде семей в столице РТ

В пятницу, 15 мая, в Казани пройдет одно из масштабных мероприятий года — церемония «Да здравствует семья», которая будет включать шествие 500 пар. На мероприятии выступят первые лица России и республики, звезды российской эстрады и актеры, в их числе — актеры Константин Хабенский и Михаил Пореченков. А молодожены смогут зарегистрировать брак на площадке у Центра семьи «Казан» при участии мэра города Ильсура Метшина. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной мероприятиям в рамках Года семьи.