В Крыму открылась бесплатная «Школа спасения дельфинов»

Крымский центр «Безмятежное море», открыл на полуострове «Школу спасения дельфинов». Об этом сообщает пресс-служба Туристического портала Крыма.
Занятия будут бесплатными, пройти обучение смогут школьники, студенты и взрослые. Волонтеры расскажут, что делать при обнаружении выброшенного на берег дельфина, как помочь ему до приезда специалистов и какие болезни могут быть причиной такого поведения. Лекции пройдут в режиме интерактива — эксперты будут демонстрировать все манипуляции на манекене.
Они, как и человек, не застрахованы от тяжёлой инфекции, воспаления лёгких, отравлений, а ещё детёныши могут остаться без кормящей мамы", — пояснила представитель центра Анна Русецкая.