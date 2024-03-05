В Крыму открылась бесплатная «Школа спасения дельфинов»

Занятия будут бесплатными, пройти обучение смогут школьники, студенты и взрослые. Волонтеры расскажут, что делать при обнаружении выброшенного на берег дельфина, как помочь ему до приезда специалистов и какие болезни могут быть причиной такого поведения. Лекции пройдут в режиме интерактива — эксперты будут демонстрировать все манипуляции на манекене.