Еще два вытрезвителя предложили открыть в Новосибирске для профилактики преступлений

Такое мнение высказал на сессии областного Заксобрания глава регионального МВД Андрей Кульков. По его словам, с момента открытия вытрезвителя в Новосибирске там побывали более 1200 человек. Однако доставлять в него могут нетрезвых горожан из ближайших районов — Советского и Первомайского. Необходимы еще два филиала учреждения на левом берегу и в Центральном районе.