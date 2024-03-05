Еще два вытрезвителя предложили открыть в Новосибирске для профилактики преступлений

Такое мнение высказал на сессии областного Заксобрания глава регионального МВД Андрей Кульков. По его словам, с момента открытия вытрезвителя в Новосибирске там побывали более 1200 человек. Однако доставлять в него могут нетрезвых горожан из ближайших районов — Советского и Первомайского. Необходимы еще два филиала учреждения на левом берегу и в Центральном районе.
За прошлый год число преступлений, совершенных в пьяном виде, сократилось на 9%. При этом до сих пор их статистика остается удручающей. Треть всех преступлений в Новосибирске совершают нетрезвые люди. В прошлом году выявлено почти 5 тыс. водителей, севших за руль в нетрезвом виде.
Ранее МК в Новосибирске писал, что на новогодних праздниках горожан доставляли в вытрезвитель реже, чем в декабре, когда проводились корпоративы.
Напомним, поместить в вытрезвитель могут только с согласия гражданина, при отсутствии показаний об оказании помощи в другим медицинских организациях.