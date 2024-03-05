Что нужно делать модели, чтобы ее заметили — советует Анна Карпусь

В интервью руководителю ИА AmurMedia Андрею Швецову директор театра моды Анна Карпусь поделилась важными инсайтами о последних изменениях и тенденциях в мире моды, а также о влиянии пандемии и санкций на индустрию «бизнеса на красоте».
Как рассказала директор театра моды, в модельном бизнесе успех не тогда, когда тебя «заметили», а когда ты начинаешь зарабатывать деньги, когда приглашают на съемки. Для этого нужно пробоваться в разных модельных агентствах, причем там, где есть рекламные бюджеты.
— Как пример, учатся они в театре моды, и есть предложение поехать в Китай работать, езжай — работай. Виталина Сидоркина работает, учится в театре моды. Получает заказ от японского модельного агентства, едет в Фуджи, получает большой заказ в Японии, отрабатывает, — отметила в интервью Анна Карпусь.
По словам собеседницы, получается выезд куда-нибудь дает возможность прикоснуться к чему-то более глобальному и большому в том числе и в денежном плане. Ну понятно, что потом едем в Москву.
— Олеся Мерзлова выбирает модельное агентство, которое на тот период топ по международным скаутинговым делам, заключает с ним договор, едет в Сингапур. То есть, нужно просто делать, нужно просто делать и все. Не нужно кому-то понравиться, не нужно из каких-то продюсеров, дядей, тетей. Нужно просто делать себя профессионалом и свою работу хорошо, и выбирать те пути, которые нужны. То есть, если ты хочешь работать за границей, приди в театр моды, поговори — подытожила Анна Карпусь.
Как отметила Анна, у них в театре моделям предлагаются конкретные варианты работы, помогают в заключении договора. А цель «понравиться» лучше не ставить, потому что с такой постановкой вопроса можно, по словам бизнесвумен, «поймать много приключений».