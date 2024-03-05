Что нужно делать модели, чтобы ее заметили — советует Анна Карпусь

— Олеся Мерзлова выбирает модельное агентство, которое на тот период топ по международным скаутинговым делам, заключает с ним договор, едет в Сингапур. То есть, нужно просто делать, нужно просто делать и все. Не нужно кому-то понравиться, не нужно из каких-то продюсеров, дядей, тетей. Нужно просто делать себя профессионалом и свою работу хорошо, и выбирать те пути, которые нужны. То есть, если ты хочешь работать за границей, приди в театр моды, поговори — подытожила Анна Карпусь.