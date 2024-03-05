Глава Ленобласти открыл движение по новому мосту через Волхов в Киришах

Вслед за виадуком, который открывали в городе чуть больше года назад, новый мост через Волхов вырос на глазах у киришан. Так работает нацпроект. Доброго пути по Ленинградской области!, — отметил Александр Юрьевич.
Новый мост через Волхов в Киришах построен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и потребовался из-за значительного увеличения интенсивности движения транспорта, ведь старый мост был возведен еще в 1966 году. Заказчиком стройки выступил «Ленавтодор». Общая стоимость работ составляет почти четыре млрд рублей, согласно контракту срок окончания работ — 2025 год, однако быстрые темпы работ позволили завершить стройку со значительным опережением графика. Длина нового моста — 437 метров, ширина — 13.
Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная «горячая» линия:
Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В 2023 году только региональных трасс уже 877 км.