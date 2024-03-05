Новую программу расселения из аварийного жилья запустят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае по инициативе Владимира Путина запустят новую программу расселения из аварийного жилья. В своем послании Федеральному Собранию он отметил, что вопрос стоит достаточно остро. В регионе расселение стоит на особом контроле у губернатора Михаила Дегтярева.
В этом году в крае закончат адресную программу расселения аварийного фонда, признанного таковым до начала 2017 года. Сейчас в регионе сдаются пять многоквартирных домов на Аэродромной улице. Новые квартиры получат 907 человек. Благодаря этому получится расселить больше 13 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На работы предусмотрено 2,5 миллиарда рублей.
Всего в регионе по программе построят 12 многоквартирных домов, часть из них уже готова в Бикине, Токах, Пивани, Хабаровске и Селихино. Также достроят три дома в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.