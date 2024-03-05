Новую программу расселения из аварийного жилья запустят в Хабаровском крае

В этом году в крае закончат адресную программу расселения аварийного фонда, признанного таковым до начала 2017 года. Сейчас в регионе сдаются пять многоквартирных домов на Аэродромной улице. Новые квартиры получат 907 человек. Благодаря этому получится расселить больше 13 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На работы предусмотрено 2,5 миллиарда рублей.