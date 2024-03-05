В Екатеринбурге проезд по улице Викулова закроют до 31 декабря 2025 года

В Екатеринбурге на несколько месяцев закроют проезд по улице Викулова в частном секторе. Ограничения будут действовать с 13 марта 2024 года по 31 декабря 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Движение будет закрыто от улицы Плотников до улицы Кизеловской. Ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ на дублере улицы Викулова.
— Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуются восстановить элементы благоустройства, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.
Сообщается, что на схему движения общественного транспорта перекрытие не повлияет. На закрытом участке установят соответствующие знаки.