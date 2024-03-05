В Крыму запустили новый автобусный маршрут

По информации минтранса, маршрут работает на регулярной основе. Длина полного оборотного рейса — 77,8 километра. На маршруте работает новая техника отечественного производства. Автобусы оснащены системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Все это гарантирует комфорт и безопасность пассажиров, уверены в министерстве.