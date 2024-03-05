В Крыму запустили новый автобусный маршрут

«Кировский участок автоколонны ГУП РК “Крымтроллейбус” приступил к обслуживанию нового автобусного маршрута № 564−15 “Старый Крым — Феодосия”. Маршрут проходит через следующие остановочные пункты: Автостанция Старый Крым, Старый Крым — ул. Ленина, Старый Крым — маг. Дисней, Водохранилище, Изюмовка — 3, Изюмовка — 2, Изюмовка — 1, Первомайское — Амбулатория, Первомайское — Выезд, Отважное, Насыпное, Автостанция Феодосия», — говорится в сообщении.
По информации минтранса, маршрут работает на регулярной основе. Длина полного оборотного рейса — 77,8 километра. На маршруте работает новая техника отечественного производства. Автобусы оснащены системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Все это гарантирует комфорт и безопасность пассажиров, уверены в министерстве.
Запустить новый маршрут решено после многочисленных обращений пассажиров. Соответствующее поручение было дано главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.
С 1 марта был запущен новый автобусный маршрут, который связал Симферополь и Чапаевку в Советском районе Крыма.