В Екатеринбурге штраф для «зайцев» поднимут до 2500, а маленькие автобусы уберут

В администрации Екатеринбурга признают, ситуация с общественным транспортом в городе крайне непростая. В связи с этим глава города объявил о грядущей реформе, которая затронет работу городских автобусов, трамваев и троллейбусов.
— Вопрос серьезно назрел. Видим нарекания, — сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. — Качество работы системы общественного транспорта снижалось с пандемии коронавируса. Пассажиропоток падал. Пытаясь удержаться на плаву, перевозчики не смогли больше поддерживать конкурентный уровень заработных плат. Следствием стал отток кадров — прежде всего, водителей.
Рассказываем, каких изменений стоит ждать.
ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОБЯЖУТ ПЕРЕЙТИ НА БОЛЬШИЕ АВТОБУСЫ.
Во-первых, мэрия решила изменить принцип работы с компаниями-перевозчиками всех форм собственности. Теперь с ними будут заключать брутто-контракты. То есть выручка от продажи билетов пойдет в доход бюджета Екатеринбурга, а перевозчики будут получать оплату за транспортную работу.
— Предприятия станут получать средства не за количество перевезенных пассажиров, а за пройденные километры, — рассказал глава города. — При этом мы будем учитывать коэффициент качества: как точно предприятие соблюдает установленное расписание, а также насколько автобус и экипаж соответствуют требованиям контракта.
В Перми, например, уже применяется этот механизм. Такое изменение также позволит перевозчикам повысить заработную плату своим сотрудникам. Она может вырасти примерно на 30%. Помимо этого в прошлое могут уйти небольшие автобусы, ведь по новому контракту перевозчикам надо будет перейти на автобусы большого класса. Всего таким образом в городе придется заменить 400 автобусов.
РАБОТНИКАМ ТРАНСПОРТА ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ.
Бороться с кадровым голодом на городских транспортных предприятиях в мэрии решили с помощью повышения заработной платы и при помощи предоставления жилья тем, кто в нем нуждается. Помимо этого сотрудники смогут покупать жилье на льготных условиях.
— Пока программа работает в «ручном» режиме, поскольку технические и правовые механизмы еще недостаточно отточены, — сказал Алексей Орлов. — В скором времени такая возможность появится у всех работников ЕМУП «Гортранс», в том числе у новых сотрудников. Льготы — стимул устроиться на транспортное предприятие и остаться работать на нем.
По словам главы города, рабочих мест на Гортрансе сейчас больше 7000. При этом фактически там трудится 4600 человек. Разница между двумя цифрами показывает, сколько еще городскому общественному транспорту нужно сотрудников для комфортной работы. Вернуть тех, кто ушел, должно и повышение заработной платы на 30% к лету. В мэрии отмечают, что уволившиеся сотрудники уже начали возвращаться.
— Срез буквально вчера сделали. Впервые в истории Гортранса за последние годы процент людей, пришедших на работу, больше, чем процент тех, кто ушел, — рассказал заместитель Главы Екатеринбурга Рустам Галямов.
В администрации города надеются, что если специалистов в общественном транспорте будет достаточно, то можно будет вывести на линии больше подвижного состава, что сократит время ожидания на остановке.
ШТРАФ БЕЗБИЛЕТНИКУ — 2500 РУБЛЕЙ.
Екатеринбург решил жестко бороться с «зайцами» — теми, кто не оплачивает проезд в общественном транспорте.
— Сегодня штраф за безбилетный проезд 100 рублей. Мы планируем увеличить его до 2500 рублей, — сказал Алексей Орлов. — Будем применять абсолютно все способы, чтобы люди, которые не платят, привлекались к административной ответственности. В том числе с привлечением Росгвардии. Такие консультации уже ведем. Это уже необходимость, потому что очень серьезный процент пассажиров принципиально не платят.
Следить за этим — задача Центра по управлению пассажирскими перевозками, который будет создан в Екатеринбурге. Среди других его задач — контроль за тем, как работает общественный транспорт в городе в режиме реального времени.
ВЕРНЕТСЯ ЛИ 1-Й ТРАМВАЙ НА ВИЗ.
Выступая с посланием к Федеральному Собранию 29 февраля, Президент России Владимир Путин рассказал о программе обновления общественного транспорта. Федеральный бюджет выделяет регионам на это 150 миллиардов рублей. В мэрии надеются, что благодаря этому город сможет получить новый подвижной состав.
— Это хороший шаг вперед. Возлагаем большие надежды на участие в программе, — рассказал Алексей Орлов. — Отдельная задача — обновление трамвайного парка города. У нас более 400 машин. Средний срок эксплуатации уже больше 40 лет. Это, наверное, самый серьезный вызов для нас. Один из способов решения этой задачи — заключение концессионного соглашения. Напомню, что маршрут Верхняя Пышма — Екатеринбург как раз построен с применением механизмов концессионного соглашения.
В мэрии подумывают и над тем, чтобы запустить в Академический район двухсекционные трамваи большей вместимости, либо увеличить количество вагонов, которые будут туда ходить. Трамвайное движение в новый район запустили в конце декабря.
— Мы в начале пути — 16−18 тысяч пассажиров в день (в Академическом) это огромное количество, но у нас сегодня просто физически нет большего количества машин, — сказал Алексей Орлов.
При этом жители ВИЗа все еще надеются, что к ним вернется трамвай № 1, который перенесли от них в Академический на новый маршрут. Алексей Орлов заявил, что жалобы на изменение маршрута действительно поступали, но не носили массового характера.
— Да, кому-то стало неудобно, приходится делать пересадки или пройти лишние 300 метров, но с точки зрения целесообразности запуска нового маршрута мы пошли на самый компромиссный вариант, — отметил градоначальник.
Трамвайную линию в Академическом будут развивать и дальше — появится еще более 20 км путей и депо.
ПОВЫШАТЬ ПРОЕЗД ПОКА НЕ БУДУТ.
Старт транспортной реформы запланирован на август, когда город перейдет на заключение брутто-контрактов с перевозчиками. После этого, уверены в мэрии, ситуация с общественным транспортом в городе будет постепенно улучшаться. До тех пор повышать стоимость проезда в Екатеринбурге не планируют.
— Сейчас себестоимость проезда — 40 рублей. Тариф — 33 рубля. В ноль это выйти не позволяет. Но даже на 1 рубль повышение недопустимо, потому что транспортное обслуживание оставляет желать лучшего, — сказал глава города. — Когда на 10−15% улучшим работу общественного транспорта, тогда сможем говорить о повышении тарифа. На сегодня это преждевременно.