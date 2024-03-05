В Екатеринбурге штраф для «зайцев» поднимут до 2500, а маленькие автобусы уберут

— Сегодня штраф за безбилетный проезд 100 рублей. Мы планируем увеличить его до 2500 рублей, — сказал Алексей Орлов. — Будем применять абсолютно все способы, чтобы люди, которые не платят, привлекались к административной ответственности. В том числе с привлечением Росгвардии. Такие консультации уже ведем. Это уже необходимость, потому что очень серьезный процент пассажиров принципиально не платят.