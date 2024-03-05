Летом в Казани начнут регистрировать браки четыре дня в неделю

Предстоящим летом управление ЗАГС Казани будет регистрировать браки четыре дня в неделю — помимо четверга, пятницы и субботы пары смогут пожениться в среду. Это связано с популярностью проведения летних свадеб, рассказала руководитель учреждения Елена Студеникина на пресс-конференции.
Особенно востребованы у казанских пар праздничные дни (День семьи, любви и верности, День города и др.) и зеркальные даты, например, 24 апреля 2024 года. Открыты дополнительные слоты для свадеб 17 марта — в этот день пройдут выборы президента страны. В августе дополнительной площадкой для церемоний предложен бальный зал КЦ «Московский».
Узаконить отношения можно и в ходе выездной регистрации. Ее проводят в Национальном музее Татарстана, ГМИИ республики, Казанском Кремле, городской Ратуше, КЦ «Московский», Горкинско-Ометьевском лесу, парке им. Горького, сквере Зайни Султана, на Юнусовской площади и набережной озера Кабан.
«Мы стараемся разнообразить нашу деятельность, например, 14 февраля молодожены заключили брак на катке парка “Черное озеро”, а 1 марта в МВЦ “Казань Экспо” состоялась первая фиджитал-свадьба», — рассказала спикер.
В рамках Года семьи, объявленного президентом РФ, управление ЗАГС Казани реализует несколько проектов, в их числе — «Семь и я» (рассказы глав районных администраций об отличительных семьях). Кроме того, планируется сотрудничать с теле- и радиокомпаниями, выходить в эфиры, озвучивать интересную статистику, общаться со слушателями на тему престижа семьи и вручать призы с символикой Центра семьи «Казан».
«Сейчас управление помогает создавать уникальный аудиоспектакль-гид “Путь к любви, или вы не должны были это слышать” по Центру семьи “Казан”. Проект реализуют казанский ТЮЗ и дирекция парков и скверов города. Запустить спектакль планируется в мае, он будет доступен для всех желающих».
Напомним, в 2023 году в Казани поженились 11 тыс. 743 пары, а число разводов снизилось на 5,3% до 5005 случаев. При этом на протяжении пяти лет столица РТ удерживает один из лучших показателей по соотношению браков и разводов в городах-миллионниках Приволжского федерального округа.
Юлия Летникова.