Летом в Казани начнут регистрировать браки четыре дня в неделю

В рамках Года семьи, объявленного президентом РФ, управление ЗАГС Казани реализует несколько проектов, в их числе — «Семь и я» (рассказы глав районных администраций об отличительных семьях). Кроме того, планируется сотрудничать с теле- и радиокомпаниями, выходить в эфиры, озвучивать интересную статистику, общаться со слушателями на тему престижа семьи и вручать призы с символикой Центра семьи «Казан».