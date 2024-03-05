В Хабаровском крае благодаря процедуре ЭКО родился 61 малыш

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, за весь период оказания такого рода репродуктивной помощи Перинатальным центром имени профессора Постола на свет появилось более четырех тысяч детей. При этом 1245 процедур ЭКО провели за счет средств ОМС. По мнению специалистов, если при половой жизни в супружеской паре беременность не наступает в течение одного года, можно констатировать бесплодие. Процентное соотношение мужского и женского бесплодия примерно одинаково. Основной причиной этого называют эндокринный фактор.