Речной трамвай «Соталия» отправляют из Нижнего Новгорода в Калининград

Судно «Соталия-1» будет отправлено из Нижнего Новгорода в Калининград. Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, сейчас ищут подрядчика, который перевезет судно.
Заказчик перевозки — ООО «Крейн Марин контрактор». Начальная цена контракта — 3,67 млн рублей.
Загружать «Соталию» планируется на заводе «Красное Сормово». Конечный пункт перевозки — АО «ПСЗ “Янтарь”».
Напомним, «Соталия» представляет собой прогулочное судно с широкими панорамными окнами и на 98% состоит из отечественных комплектующих. В первый тестовый рейс речной трамвай отправился 1 июня 2023 года.
В сентябре речной трамвай «Соталия» отправили на техобслуживание.