Более 2,3 тысячи жилых домов капитально отремонтируют в Москве в этом году

Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее включено более 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года капитально отремонтировано почти 14 тысяч многоквартирных домов — это почти половина от плана, рассчитанного до 2044 года.