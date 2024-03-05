Более 2,3 тысячи жилых домов капитально отремонтируют в Москве в этом году

Более 2,3 тысячи многоквартирных домов вошло в региональную программу капремонта в 2024 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году работы пройдут в 2334 жилых домах. Больше всего объектов обновим в Центральном (463), Северном (318) и Южном (247) административных округах», — отметил Петр Бирюков.
Перечень работ для каждого дома определяют с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. По словам заммэра, зимой выполняют те из них, которые не зависят от температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций во время отопительного сезона. Это ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш начинается с установлением устойчивых положительных температур воздуха на улице.
По поручению Сергея Собянина на особом контроле находится соблюдение сроков эксплуатации лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. В этом году в рамках программы капремонта в столице обновят в общей сложности более 2,6 тысячи лифтов.
Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее включено более 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года капитально отремонтировано почти 14 тысяч многоквартирных домов — это почти половина от плана, рассчитанного до 2044 года.