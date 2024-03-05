В Татарстане для садоводов 6 марта организуют горячую линию

Каждый желающий сможет обратиться к специалистам по вопросам оформления в садоводческих товариществах земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости. Также можно будет узнать подробности о дачной амнистии, о необходимости регистрации теплицы, бани и других построек на даче.