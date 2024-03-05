В Татарстане для садоводов 6 марта организуют горячую линию

В Татарстане для садоводов и дачников 6 марта организуют традиционную горячую линию. На связи будут сотрудники Росреестра и Роскадастра по республике, сообщает пресс-служба ведомства.
Каждый желающий сможет обратиться к специалистам по вопросам оформления в садоводческих товариществах земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости. Также можно будет узнать подробности о дачной амнистии, о необходимости регистрации теплицы, бани и других построек на даче.
Горячая линия будет работать с 10:00 до 12:00. Звонки будут приниматься по номеру: +7 (843)255−25−71.
Напомним, в Татарстане 6 марта пройдет плановая проверка систем оповещения населения.