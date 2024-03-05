Первые пошли: на какие маршруты в Нижнем Новгороде выпустили электробусы

«19 февраля 2024 года первые электробусы ЛиАЗ вышли на маршрут Э-11 Метро Пролетарская — ул. Плотникова в Нижнем Новгороде», — рассказали в ЦРТС, добавив, что этот маршрут изначально предназначен для доставки сотрудников Горьковского автозавода и работает в пиковые часы.
С 21 февраля 2024 года также начали работу электробусы маршрута № 22 Улица Минеева — 7-я проходная Горьковского автозавода, а с 1 марта они курсируют по маршруту Э-17 Площадь Минина и Пожарского — ЖК Цветы.
Планируется, что электробусы также будут использоваться на следующих маршрутах:
от ЖК «Торпедо» до Дворца Бракосочетания (Э-2) и до ул. Плотникова (Э-4 и Э-14);
от пл. Минина и Пожарского до микрорайона «Кузнечиха-2» (Э-9), до автовокзала «Щербинки» (Э-13 и Э-31) и до ЖК «Цветы» (Э-17);
от станции метро «Пролетарская» до ЖК «Торпедо» (Э-12);
по маршруту Поселок Дачный — Комсомольская пл. — Поселок Дачный (Э-23).
Стоит сказать, что в 2024 году электробусы выйдут на улицы сразу нескольких городов России. Их запустят в Санкт-Петербурге и Красноярске. В некоторых регионах, например в Пермском крае, этот процесс начался еще осенью прошлого года.