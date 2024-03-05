15 ягнят и двое козлят: Бэби-бум начался в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» произошло пополнение. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского зоопарка.
Так, двоих козлят принесла домашняя коза Белка, а у романовских овец появилось сразу 15 ягнят. Кроме того, потомство принесли патагонские мары. Сами по себе эти животные пугливые, поэтому к размножению подходят рассудительно.
Также в зоопарке сбросил рога марал (благородный олень). К этому событию были готовы, как сотрудники зоопарка, так и сам олень. По поведению животного было видно, что ему тяжело носить рога, вес которых составил 13,5 кг.
Гендиректор нижегородского зоопарка Владимир Герасичкин отметил, что в природе олени сами себе помогают сбросить рога — они бодают деревья или трутся рогами о стволы. В зоопарке для животного установили деревянные конструкции и игрушки в виде большого шара. Ветеринар уже осмотрел оленя и проверили структуру рогов, животное здорово.