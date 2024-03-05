Кемеровские власти ожидают спокойный паводок из-за малого количества снега

Как сообщает глава Кемерова Дмитрий Анисимов, прогноз погоды позволяет ожидать спокойного паводка — высота снега и запас в нём воды ниже, чем годом раньше. Но всё будет зависеть от температуры и осадков в марте и апреле.
«Дорожные службы за эту зиму вывезли почти миллион кубометров снега. Как только позволит погода, начнём расчистку и промывку водопропускных труб в частном секторе. Специалисты приступают к обследованию 25 гидротехнических сооружений, чтобы проверить их работоспособность и готовность к пропуску весеннего половодья», — отчитывается глава города.
Спасатели и специалисты теруправлений уже начали обходить жилые дома, которые расположены в местах возможного подтопления. В городе определены четыре пункта на случай эвакуации: санаторий «Журавлик» на ул. Терешковой, школа № 60, школа № 5 и школа № 70.
Предварительно подготовлены 113 человек, 22 единицы автомобильной и инженерной техники, плавсредства. Для контроля за уровнем рек установлены видеокамеры. Решение о дате подрыва льда на Томи, толщина которого составляет 63 см, как и в прошлом году, власти примут позже.