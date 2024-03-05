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Калининградские синоптики рассказали, когда в регион вернутся морозы

КАЛИНИНГРАД, 5 марта, ФедералПресс. В ночь с 5 на 6 марта в Калининграде похолодает до −3 градусов. При этом в дневные часы ожидаются активный прогрев приземного слоя и устойчивые плюсовые температуры.
Сейчас в Ричмонде: +10° 5 м/с 93% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "ФедералПресс"

«В ночь на среду нас ждет “обвал” температуры при выхолаживании на периферии антициклона — воздух к утру остынет до 0…-3 °С по области», — говорится в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник утром воздух прогрелся до +3 градусов. В области будут пасмурная погода и смешанные осадки: дождь и мокрый снег. К вечеру температура поднимется до +8 градусов, осадки прекратятся.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Калининграде в середине февраля зафиксировали рекордно теплый день.