Калининградские синоптики рассказали, когда в регион вернутся морозы

«В ночь на среду нас ждет “обвал” температуры при выхолаживании на периферии антициклона — воздух к утру остынет до 0…-3 °С по области», — говорится в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области» в соцсети «ВКонтакте».
Во вторник утром воздух прогрелся до +3 градусов. В области будут пасмурная погода и смешанные осадки: дождь и мокрый снег. К вечеру температура поднимется до +8 градусов, осадки прекратятся.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Калининграде в середине февраля зафиксировали рекордно теплый день.