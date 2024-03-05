В выходные в Симферополе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В предстоящую субботу, 9 марта агроярмарки пройдут по четырем адресам: ул. Аэрофлотская, 16; ул. Энергетиков, 2 (Грэсовский); ул. Героев Сталинграда, 8; ул. Залесская, 97. В воскресенье торговля будет вестись по адресам: ул. Мате Залки, 17; ул. Балаклавская, 119. Ярмарки работают с 7:00 до 14:00.