Основатель гандбольного клуба «Каустик» Леонид Коросташевич умер в Волгограде

В Волгограде ушел из жизни основатель гандбольного клуба «Каустик» Леонид Коросташевич. Заслуженный тренер России скончался 4 марта на 86-м году жизни, сообщили в клубе.
— С его именем связаны все главные успехи волгоградского «Каустика». За годы работы легендарный наставник воспитал целую плеяду гандболистов, побеждавших на Олимпийских играх, мировых и европейских форумах, — вспоминают легендарного наставника в «Каустике».
В Волгоград Леонид Коросташевич приехал в далеком 1972-м. По его инициативе в городе появился клуб «Каустик», который тренер возглавлял четверть века. При нем команда добилась больших успехов. Волгоградские гандболисты четыре раза становились чемпионами страны. С национальной сборной тренер выигрывал золото чемпионата мира в 1993 году и чемпионата Европы в 1996-м.
«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким, друзьям и коллегам Леонида Алексеевича.