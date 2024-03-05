Основатель гандбольного клуба «Каустик» Леонид Коросташевич умер в Волгограде

В Волгоград Леонид Коросташевич приехал в далеком 1972-м. По его инициативе в городе появился клуб «Каустик», который тренер возглавлял четверть века. При нем команда добилась больших успехов. Волгоградские гандболисты четыре раза становились чемпионами страны. С национальной сборной тренер выигрывал золото чемпионата мира в 1993 году и чемпионата Европы в 1996-м.