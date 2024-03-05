Два района Волгограда свяжет новый автобусный маршрут

Маршрут протяженностью около 15 километров пройдет по улицам Химзаводская и Шумилова, далее по переулку Печатному, улицам Писемского и Тополевая, по Второй продольной магистрали, затем по улицам Петровского, Просвирова, Василевского, Джабаева, Степанищева и Химина. Проезд можно будет оплатить картами «Волна», банковскими картами и наличными, будут действовать все льготы. Ранее сообщалось, что между Петровым Валом и Камышиным теперь курсируют поезда.