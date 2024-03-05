Стали известны предметы, по которым омские школьники меньше всего хотят сдавать ЕГЭ

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования Омской области во вторник, 5 марта 2024 года, в этом году единый государственный экзамен намерены сдавать порядка 8 тысяч человек.
Обязательный экзамен по русскому языку в этом году планируют сдавать более 7,6 тысячи выпускников. Базовую математику выбрали для сдачи 3 862 человека, а профильную — 3 746 участников ЕГЭ.
Что касается предметов, которые школьники сдают по выбору, самым популярным здесь снова оказалось обществознание — на сдачу этого предмета зарегистрировались 3 725 ребят.
На втором месте по популярности оказалась информатика, которую собираются сдать 1 844 человека. Физику для сдачи ЕГЭ выбрали 1 809 выпускников, биологию — 1,5 тысячи участников, историю — 1,3 тысячи человек. ЕГЭ по химии придут сдавать 932 человека, английский язык — 884; литературу — 714.
А вот в числе предметов, по которым большинство школьников, видимо, не хотят сдавать ЕГЭ, вошла география, которую для сдачи выбрали 426 учеников.
Кроме того, совсем мало желающих нашлось для сдачи ЕГЭ по другим иностранным языкам, кроме английского. Так, немецкий и китайский языки намерены сдавать по 6 человек, французский — 5, испанский намерен сдать один участник.
В региональном Минобразования также уточнили, что досрочный период сдачи ЕГЭ в этом году пройдет с 22 марта по 22 апреля 2024 года, с 15 по 22 апреля будут резервными днями. Основной период пройдет с 23 мая по 1 июля (20 июня — 1 июля — резервные дни). Экзамены в основную волну начнутся с географии, химии и литературы (23 мая). ЕГЭ по русскому языку запланирован на 28 мая, а по математике — на 31 мая.