Стали известны предметы, по которым омские школьники меньше всего хотят сдавать ЕГЭ

В региональном Минобразования также уточнили, что досрочный период сдачи ЕГЭ в этом году пройдет с 22 марта по 22 апреля 2024 года, с 15 по 22 апреля будут резервными днями. Основной период пройдет с 23 мая по 1 июля (20 июня — 1 июля — резервные дни). Экзамены в основную волну начнутся с географии, химии и литературы (23 мая). ЕГЭ по русскому языку запланирован на 28 мая, а по математике — на 31 мая.