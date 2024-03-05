На пляжах в Балтийске планируют установить видеонаблюдение

С предложением установить камеры видеонаблюдения «Безопасного города» в местах массового отдыха населения в правительство региона обратилось ГУ МЧС России по Калининградской области. Взять под контроль протяженную пляжную полосу хотят и муниципальные власти.
Камеры наблюдения будут способствовать созданию привлекательной и безопасной туристско-рекреационной среды, что станет стимулом для дальнейшего развития туризма и экономического развития территории, прокомментировали в Калининграде сегодня, 5 марта 2024 года, собкору сетевой газеты Янтарный край в пресс-службе правительства Калининградской области.
В 2023 году камеры видеонаблюдения АПК «Безопасный город» установлены на трех водных объектах: на пляже на озере Синявинское в Янтарном, в районе слияния рек Деймы и Преголи в Гвардейске и на пляже в СНТ «Чайка» в Калининграде.