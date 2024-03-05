На пляжах в Балтийске планируют установить видеонаблюдение

В 2023 году камеры видеонаблюдения АПК «Безопасный город» установлены на трех водных объектах: на пляже на озере Синявинское в Янтарном, в районе слияния рек Деймы и Преголи в Гвардейске и на пляже в СНТ «Чайка» в Калининграде.