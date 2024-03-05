В Омской области стали чаще умирать люди

Наибольшее количество смертей было зафиксировано в городе Исилькуле, где скончались 52 человека. Наименьшее количество случаев смерти отмечено в Знаменском районе, где ушли из жизни всего 9 человек. В Омске наибольшее число смертей зафиксировано в Центральном округе — 308 случаев, а наименьшее — в Ленинском округе с 165 смертями. Общее число умерших в январе и феврале составило 4,3 тыс. человек.