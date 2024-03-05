В Омской области стали чаще умирать люди

Такие статистические данные были представлены в управлении регионального законодательства.
Наибольшее количество смертей было зафиксировано в городе Исилькуле, где скончались 52 человека. Наименьшее количество случаев смерти отмечено в Знаменском районе, где ушли из жизни всего 9 человек. В Омске наибольшее число смертей зафиксировано в Центральном округе — 308 случаев, а наименьшее — в Ленинском округе с 165 смертями. Общее число умерших в январе и феврале составило 4,3 тыс. человек.
Количество новорожденных существенно уступает числу умерших, составив всего 2,3 тыс. человек. Наибольшее количество новорожденных было зарегистрировано в Омском районе — 71, а наименьшее — в Седельниковском и Большеуковском районах, где появился всего по одному ребенку. В городе Омске наибольшее число родившихся детей отмечено на Левом берегу — 248.