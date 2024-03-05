С кондиционерами и откидными трапами: в Самару привезли новые низкопольные автобусы

В Самару поступи новые низкопольные автобусы. Перевозчик поделился в соцсетях фото новых машин, которые планируют направить на городские маршруты.
— Низкопольный автобус ISUZU SAZ LE 60. Тип двигателя — дизель. Количество сидячих мест — 25/2, общая пассажировместимость — 56 человек. Автобус оснащен кондиционерами и откидными трапами для маломобильных граждан, — так представили новое приобретение в компании «СамараАвтоГаз».
По предварительным данным, партия состоит из 20 автобусов. Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе перевозчика, они выйдут на маршруты в ближайшее время. Не исключено, что часть из них направят на маршруты Куйбышевского района. На табло одного из автобусов можно заметить надпись: «5д. Сухая Самарка».