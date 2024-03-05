С кондиционерами и откидными трапами: в Самару привезли новые низкопольные автобусы

По предварительным данным, партия состоит из 20 автобусов. Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе перевозчика, они выйдут на маршруты в ближайшее время. Не исключено, что часть из них направят на маршруты Куйбышевского района. На табло одного из автобусов можно заметить надпись: «5д. Сухая Самарка».