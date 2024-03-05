Пляжи на Центральной набережной Сочи расширят до 30 метров

В центре курортного Сочи увеличится площадь городских пляжей. Их планируют значительно расширить.
Сейчас ширина территории пляжей составляет от трех до 15 метров. После осуществления проекта она будет от 25 до 30 метров. Набережная же увеличится с пяти-шести до 80 метров.
«Увеличение пляжной территории станет возможным благодаря реконструкции Приморской набережной. Проект включает, как комплексную реконструкцию гидротехнических сооружений, так и комплексное благоустройство», — сообщили в МЦУ Сочи.
Во втором этапе реконструкции организуют площадку для проведения мероприятий. Ее площадь составит 2,3 гектара.
Напомним, в Сочи также обновляют пляжи «Цирк» и «Огонек».