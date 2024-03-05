Соответствующее обращение поступило в полицию. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.
По словам автора видео, оно было сделано в баре «Доски» на улице Плехановской. На нем запечатлен поцелуй двух девушек. В комментариях к ролику пользователи назвали такое поведение «аморальным».
Ранее сообщалось о полицейской проверке по факту вечеринки со стриптизом кафе, расположенном в белгородских Валуйках. Тогда пользователи усомнились в уместности такого мероприятия в городе, находящемся примерно в 25 км от границы с Харьковской областью Украины.
Владимир Орлов.
Полиция проверит воронежский бар из-за видео с поцелуем двух девушек
Главное управление МВД по Воронежской области начало проверку по факту публикации в соцсетях видео из бара в облцентре, на котором местные жители увидели пропаганду ЛГБТ (Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его в РФ).
Соответствующее обращение поступило в полицию. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.