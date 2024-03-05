В Калининградском зоопарке родился детеныш гигантского муравьеда. Детеныш у самки по кличке Кайя и самца по кличке Лектер появился на свет еще 11 февраля, но известно об этом стало сегодня.
Как рассказали в пресс-службе зоопарка, мама самостоятельно кормит малыша. Тот уверенно еженедельно прибавляет в весе 200−300 грамм. Сейчас он весит 2.350 грамм.
«Первые месяцы жизни муравьеды проводят, крепко держась за мамину спину. Однако, детеныш уже делает первые осторожные попытки передвигаться самостоятельно», — рассказали в зоопарке.
Сейчас семейство муравьедов находится в зимнем павильоне. Новорожденного посетители смогут увидеть уже в эти выходные. Но очень важно соблюдать тишину у вольера, чтобы не напугать животных.
Отмечается, что это второй детеныш гигантского муравьеда, родившийся в Калининградском зоопарке. 10 сентября 2019 года на свет появилась самка, получившая кличку Мурашка. Калининградский зоопарк — первый в стране, где дважды удалось получить потомство этих удивительных животных.