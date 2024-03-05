Над Кунгурской пещерой может быть построен парк развлечений

Известно, что участок для него располагается в Сосновом бору на Ледяной горе, под которой частично находится Кунгурская пещера.



Согласно документу, первоначальная концепция предполагает создание парка на открытом воздухе с сетью благоустроенных туристских экотроп, веломаршрутов, рекреационных зон и интерактивных площадок. Площадь участка составит 152 га.



Историко-природный комплекс «Ледяная гора и Кунгурская Ледяная пещера» — одна из самых главных достопримечательностей Пермского края. Ежегодно его посещают от 100 тыс. до 150 тыс. туристов.