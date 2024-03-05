Эти способы помогут побороть весеннюю хандру

О том, как справиться с этим состоянием, рассказал специалист российской службы психологической помощи Денис Хакимов.
Так, он рекомендует чаще гулять на свежем воздухе, включать в свой распорядок дня занятия спортом, правильно питаться и отказаться от вредных привычек. Кроме того, справиться с негативными состояниями помогут здоровый сон и полноценный отдых, пишет gazeta.ru.
— После зимы у организма не хватает ресурсов. Из-за этого появляются усталость и эмоциональное напряжение, снижается концентрация, возникают нарушения сна и пищевого поведения. Такое состояние свойственно практически всем, но проявляться оно может в разной степени и с разной интенсивностью в зависимости от возраста и ментальных особенностей человека, — заключил эксперт.