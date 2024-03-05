Эти способы помогут побороть весеннюю хандру

— После зимы у организма не хватает ресурсов. Из-за этого появляются усталость и эмоциональное напряжение, снижается концентрация, возникают нарушения сна и пищевого поведения. Такое состояние свойственно практически всем, но проявляться оно может в разной степени и с разной интенсивностью в зависимости от возраста и ментальных особенностей человека, — заключил эксперт.