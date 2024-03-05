Синоптики обещают резкое похолодание и гололедицу в Прикамье

С 6 по 10 марта прикамцев ожидает совсем не весенняя погода. В среду прогнозируют резкое похолодание, уменьшение интенсивности осадков до их полного прекращения, формирование изморози, ветер. В Перми будет до −17°С ночью и около −7 градусов днем. В горах и в низинах ожидается до −27 градусов ночью и до −9 днем. На дорогах гололедица.