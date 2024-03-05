Синоптики обещают резкое похолодание и гололедицу в Прикамье

С 6 по 10 марта прикамцев ожидает совсем не весенняя погода. В среду прогнозируют резкое похолодание, уменьшение интенсивности осадков до их полного прекращения, формирование изморози, ветер. В Перми будет до −17°С ночью и около −7 градусов днем. В горах и в низинах ожидается до −27 градусов ночью и до −9 днем. На дорогах гололедица.
7 марта осадков не ожидается, но будет ветрено. Температура воздуха в городе достигнет отметки −3 градуса днем, но ночью будет значительно холоднее: около −18°С. В отдаленных районах столбик термометра опустится еще ниже.
8 и 9 марта ожидается облачная погода с прояснениями, выпадет небольшой, местами умеренный снег. Температура придет в климатическую норму: в Перми днем ориентировочно −2 градуса, а ночью до −10, в том числе на севере края.
10 марта снова немного похолодает и выпадут небольшие осадки. Ночью ожидается до −12°С в Перми, а на севере региона до −22. Днем можно рассчитывать на потепление до −3°С в черте города, но на севере Прикамья вряд ли будет более −13°С.
— По предварительному прогнозу, вторая декада марта испытает температурные качели с потеплением к 14 марта и очередным похолоданием к 17 марта, в результате, температурный фон окажется ниже климатической нормы. Вторая половина второй декады обещает быть снежной, — отмечают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.