В Башкирию вновь вернутся 20-градусные морозы

Днем 6 марта местами возможен небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит −2,-7 градусов.
В четверг, 7 марта, также местами ожидается небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит −12,-17, при прояснении −20,-25, днем −4,-9 градусов.
Ранее сообщалось, что март в республике прогнозируется в пределах нормы — с обычной для этого времени температурой и количеством осадков. Как правило, более подробный прогноз на весну и паводок в регионе синоптики дают 25 марта.