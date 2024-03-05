Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Башкирию вновь вернутся 20-градусные морозы

В ближайшие дни в Башкирию вновь вернутся 20-градусные морозы. По данным Башгидромета, уже сегодня ночью столбики термометров в некоторых районах покажут до −17 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +10° 5 м/с 87% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: Башинформ

Днем 6 марта местами возможен небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит −2,-7 градусов.

В четверг, 7 марта, также местами ожидается небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит −12,-17, при прояснении −20,-25, днем −4,-9 градусов.

Ранее сообщалось, что март в республике прогнозируется в пределах нормы — с обычной для этого времени температурой и количеством осадков. Как правило, более подробный прогноз на весну и паводок в регионе синоптики дают 25 марта.