Нутрициолог объяснила, как сделать организм ребенка устойчивым к аллергии

«Поэтому, если, например, на прогулке малыш начинает копаться в земле, его не стоит останавливать и бежать дезинфицировать всё вокруг. Таким образом его организм учится отличать “своих” от “чужих”. Кроме того, если чрезмерно оберегать ребенка от бактерий, тем самым мы лишаем его не только “плохих”, но и “хороших” микроорганизмов, и есть риск того, что такое “чистое поле” могут заселить как раз нехорошие бактерии. И тогда равновесие внутри кишечника может нарушиться, что приведет не только к повышенному риску развития аллергических реакций, но и к заболеваниям ЖКТ», — добавила нутрициолог.