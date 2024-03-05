Радий Хабиров рассказал, как прошел Бал маленьких принцесс в Уфе

На празднике побывал Радий Хабиров.
В столицу республики для участия в Балу пригласили 300 девочек со всей Башкирии. Гостями праздника стали дети-сироты, особенные дети и дети участников СВО. Аналогичные мероприятия проходят по всей республике.
Глава Башкирии напомнил, что 2024 год в республике стал Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.
— Очень часто в нашей беготне мы не замечаем, что рядом есть те, кому сложнее всего. И наша задача в этом году — сделать так, чтобы жизнь особенных детей, взрослых с инвалидностью стала чуть комфортнее, — написал он в соцсетях.