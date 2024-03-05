Радий Хабиров рассказал, как прошел Бал маленьких принцесс в Уфе

— Очень часто в нашей беготне мы не замечаем, что рядом есть те, кому сложнее всего. И наша задача в этом году — сделать так, чтобы жизнь особенных детей, взрослых с инвалидностью стала чуть комфортнее, — написал он в соцсетях.