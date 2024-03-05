В Сочи хотят начать отстрел американских енотов из-за редких жаб

«В связи со сложившейся ситуацией необходимо получение разрешения МПР России на проведение неограниченного регулирования численности вида», — говорится в сообщении.
Стрелять в американских енотов-полоскунов будут в период охотничьего сезона, он в России действует с 15 октября до 1 февраля.
В нацпарке утверждают, что американский енот-полоскун съел почти всех колхидских жаб, 80% малоазиатских лягушек и 50% тритонов на сотни миллионов рублей.
Колхидская жаба — самое крупное земноводное России, питается улитками и насекомыми. Включена в Красную книгу Краснодарского края.
Ранее россияне предлагали отстреливать собак и волков.