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В Сочи хотят начать отстрел американских енотов из-за редких жаб

СОЧИ, 5 марта, ФедералПресс. Еноты-полоскуны в Сочи начали питаться краснокнижными жабами, их за это предлагают расстреливать. Подробности сообщили в пресс-службе нацпарка.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«В связи со сложившейся ситуацией необходимо получение разрешения МПР России на проведение неограниченного регулирования численности вида», — говорится в сообщении.

Стрелять в американских енотов-полоскунов будут в период охотничьего сезона, он в России действует с 15 октября до 1 февраля.

В нацпарке утверждают, что американский енот-полоскун съел почти всех колхидских жаб, 80% малоазиатских лягушек и 50% тритонов на сотни миллионов рублей.

Колхидская жаба — самое крупное земноводное России, питается улитками и насекомыми. Включена в Красную книгу Краснодарского края.

Ранее россияне предлагали отстреливать собак и волков.

флора и фауна