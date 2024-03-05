Кустурица снимет фильм по романам Достоевского в Петербурге

Сербский режиссер Эмир Кустурица поделился планами на новый фильм «Преступление без наказания», где будут объединены сразу два романа Федора Достоевского — «Идиот» и «Преступление и наказание», сообщил ТАСС. Об этом Кустурица рассказал на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.