Кустурица снимет фильм по романам Достоевского в Петербурге

Режиссер предложил новое прочтение: князь Мышкин мог бы убить Софью Андреевну и порассуждать на тему убийства из любви. Тогда фильм, по мнению Кустурицы, мог бы стать «социально релевантным». Снимать его режиссер планирует в Петербурге.
Также режиссер намерен поработать над романом Евгения Водолазкина «Лавр» и раздумывает снять фильм по гоголевским «Мертвым душам» или «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
Как сообщал «МК в Питере», Всемирный фестиваль молодежи проходит в Сириусе. От Петербурга в нем участвуют 350 человек и еще 150 волонтеров.