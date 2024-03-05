Две пары участников ВФМ поженились в Сочи

«В Сочи произошло рождение двух новых молодых семей. Ребята на Всемирном фестивале молодежи представляют разные города и области нашей огромной Родины, и очень символично, что ими принято решение сочетаться браком в Год семьи, объявленный нашим президентом», — сказала заммэра курорта Елена Канюк.