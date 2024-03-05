Две пары участников ВФМ поженились в Сочи

Сразу две пары участников Всемирного фестиваля молодежи заключили брак в Сочи. Молодоженами стали Елена Лиджикова и Алдар Шоволдаев из Калмыкии и уральцы Виктория Иванова и Савелий Тарасов.
«В Сочи произошло рождение двух новых молодых семей. Ребята на Всемирном фестивале молодежи представляют разные города и области нашей огромной Родины, и очень символично, что ими принято решение сочетаться браком в Год семьи, объявленный нашим президентом», — сказала заммэра курорта Елена Канюк.
Церемония бракосочетания участников фестиваля прошла в ЗАГС Адлерского района. Для новоиспеченных супругов организовали русский обряд со свадебной каруселью, песнями и караваем. От имени мэра Сочи Алексея Копайгородского молодоженам вручили сертификаты на летний отдых на курорте.
Отпраздновать событие пары решили в Олимпийском парке вместе другими с участниками ВФМ.