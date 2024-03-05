Прокопчанам выплатили 29 млн рублей долгов по зарплате за ноябрь и декабрь

Прокурор города внёс директору организации представление и привлёк руководителя и юридическое лицо к административной ответственности. За невыплату в установленный срок заработной платы руководитель получил штраф 10 тыс. рублей, а юрлицо — 30 тыс. рублей. Также рассматривается дело о непредоставлении первичных статистических данных. После этого работники получили свои деньги.