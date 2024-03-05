Прокопчанам выплатили 29 млн рублей долгов по зарплате за ноябрь и декабрь

Как сообщает прокуратура Кемеровской области, после вмешательства правоохранителей прокопчанам выплатили 29 млн рублей долгов по зарплате. Прокуроры проверяли исполнение трудового законодательства ООО «Восток».
Выяснилось, что 253 работникам организации не заплатили деньги за ноябрь и декабрь 2023 года. Сумма задолженности превысила 29 млн рублей.
Прокурор города внёс директору организации представление и привлёк руководителя и юридическое лицо к административной ответственности. За невыплату в установленный срок заработной платы руководитель получил штраф 10 тыс. рублей, а юрлицо — 30 тыс. рублей. Также рассматривается дело о непредоставлении первичных статистических данных. После этого работники получили свои деньги.
Задержки зарплаты регулярно происходят в Кузбассе. В конце года юргинцам проиндексировали зарплату после визита прокуратуры, а берёзовском угольщикам выплатили 1 млн рублей долга по зарплате.