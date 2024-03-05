Численность населения Подмосковья увеличилась на миллион

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте средней продолжительности жизни в России. По его словам, она превысила отметку в 73 года. К 2030 году продолжительность жизни, отметил глава государства, должна составить не менее 78 лет. Впоследствии эта отметка должна превысить 80 лет.