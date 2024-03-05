Густой туман накроет Самарскую область утром 6 марта

Традиционно при такой погоде водителей просят быть предельно внимательными на дороге, не нарушать правила дорожного движения и не совершать резких маневров. В условиях ограниченной видимости автомобилистам советуют не ориентироваться на рядом едущие автомобили и не подъезжать слишком близко к ним, чтобы не спровоцировать аварию.