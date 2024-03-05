Густой туман накроет Самарскую область утром 6 марта

На завтра, 6 марта, в Самарской области снова объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Приволжском УГМС. Все из-за прогнозируемого тумана.
— Ожидается видимость 500 метров и менее, — уточнили в ведомстве.
Также синоптики прогнозируют изморось.
Традиционно при такой погоде водителей просят быть предельно внимательными на дороге, не нарушать правила дорожного движения и не совершать резких маневров. В условиях ограниченной видимости автомобилистам советуют не ориентироваться на рядом едущие автомобили и не подъезжать слишком близко к ним, чтобы не спровоцировать аварию.